Neuwahlen bei den Christsozialen in Günzburg-Staatsminister zu Gast

In ihrem Tätigkeitsbericht legte Niemetz beeindruckende Leistungsbilanz des Ortsverbandes vor. In zwei Jahren wurden drei nicht einfache Wahlkämpfe bestritten. Nach den Landtagswahlen erarbeitete der Ortsverband ein Sachthemenpapier zur künftigen Ausrichtung der CSU, das bis in die Parteispitze Beachtung gefunden hat. „Da sind wir schon ein Stück weit stolz darauf, wenn wir als Basis die Zukunft der Partei tatsächlich mitgestalten können.“, betont Ruth Niemetz.Neben der parteiinternen Arbeit, fühlt sich die örtliche CSU nach wie vor als Motor der Günzburger Politik und brachte insgesamt ein Dutzend Anträge ein, die z.T. großes Echo hervorgerufen haben. So zuletzt die versenkbaren Poller am Marktplatz, oder die Jugendsportförderung in kreiseigenen Sporthallen.Dank für großartige Arbeit der vergangenen Jahre galt dem gesamten alten Vorstand, stellvertretend den Stellvertretenden Vorsitzenden Margit Werdich-Munk, Philipp Rauner und Stefan Baisch, bei dieser GelegenheitAber das Hauptaugenmerk gilt natürlich der Zukunft. Der Ortsvorstand wird in einer weiteren Ortskonferenz das Wahlprogramm für 2020 erarbeiten. Da passte es ganz vortrefflich, dass der Minister für Wohnen, Bau und Verkehr zugegen war, um für die großen Fragen den Rahmen vorzugeben. Zum Thema Wohnen müssen die Kommunen ausreichend Flächen für Wohnen bereithalten; darauf werde die örtliche CSU auch weiterhin darauf drängen, und auch dass die vorhandenen Flächen optimal bebaut werden. Begrüßt wurde die Ankündigung des Ministers, dass bei der Veräußerung von bisher gewerblichen Brachflächen dringend eine steuerliche Lösung gefunden werden muss, damit diese Flächen auf den Markt gelangen. „Wir haben in Günzburg die Konversion von Brachflächen in der Stadt hin zu Wohnraum bisher gut hinbekommen, aber bisher gibt es nichts für den kleinen Geldbeutel. Das muss sich ändern!“, betont Ruth Niemetz.Der Minister stellte die nächsten Schritte für die Planung der Bahntrasse vor. Der Ortsverband stieß mit der Forderung, dass der Haltepunkt Günzburg am bisherigen Ort auf jeden Fall erhalten werden muss, auf mehr als offene Ohren bei Hans Reichhart. Der Ortsverband nimmt das Angebot des Ministers gerne an, sich in Sachen Nahverkehr auf Schiene und Straße in Kürze zu einem Arbeitstreffen kurzzuschließen. „Der Region rund um unsere Kreisstadt würde ein schlüssiges zukunftsfähiges Verkehrskonzept sehr gut tun.“, fasst die Vorsitzende zusammen.Beide, der Staatminister Hans Reichhart, und die Bürgermeisterin Ruth Niemetz, betonten zuletzt die Wichtigkeit der anstehenden Europa-Wahl im Mai. „Nichts scheint so fern zu sein wie Europa, aber nichts hat unmittelbarere Auswirkungen auf sehr viele Lebensbereiche. Daher ist diese Wahl die wichtigste.“, sind sich beide einig in einem frühen Wahlaufruf.