Anzeige

Neuigkeiten aus dem Günzburger Rathaus- Schließung der städtischen Einrichtungen Rathaus und weitere städtische Einrichtungen am Freitag, 26. Mai, geschlossen

Das Rathaus und die weiteren städtischen Einrichtungen wie Stadtbücherei und Heimatmuseum bleiben am Freitag, 26. Mai, wegen einer dienstlichen Veranstaltung für Besucher geschlossen. Die Stadtbücherei ist darüber hinaus auch am Samstag, 27. Mai, geschlossen.



Bürgersprechstunde fällt aus Nächste Sprechstunde mit OB Gerhard Jauernig am Donnerstag, 29. Juni



Die turnusgemäße Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Gerhard Jauernig fällt im Mai aufgrund des Feiertags aus. Die nächste Sprechstunde findet am Donnerstag, 29. Juni, zwischen 15 und 17 Uhr im Büro des Oberbürgermeisters, Zimmer 403, Ebene 4, Rathaus, Schloßplatz 1, statt.

Gefällt mir