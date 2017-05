Anzeige

Leipheim-Sperrung aufgrund von Abbrucharbeiten- Ab kommenden Montag

In der Leipheimer Innenstadt kommt es aufgrund des Abbruchs der Gebäude auf den Grundstücken Marktstraße 13 und 15 sowie Wallgrabenstraße 1 vom 29. Mai 2017 bis voraussichtlich 6. Juli 2017 zu einer Sperrung.

Die Marktstraße ist nach dem Kreuzungsbereich Einlaß/ Marktstraße/ Von-Richthofen-Straße bis einschließlich des Kreuzungsbereich Marktstraße/Wallgrabenstraße für Fahrzeuge voll gesperrt. Fußgänger können den Gehweg wie gewohnt benutzen.



Die Geschäfte im Bereich der Von-Richthofen Straße 1 bis 13 sind wie gewohnt zu erreichen. Die Von-Richthofen-Straße kann am Stadtbrunnen vorbei, über das Webergäßchen und die Schulstraße wieder verlassen werden.



Die Hospitalstraße kann über die Bubesheimer Straße, Ziegelgasse und Marktstraße angefahren werden. Der Kreuzungsbereich Tanzbühl/Marktstraße/Hospitalstraße ist frei befahrbar.



Wer nicht direkt in die Leipheimer Innenstadt muss, wird gebeten über die Südumfahrung Leipheim auszuweichen.



Die Stadtverwaltung Leipheim bedankt sich bereits im Voraus für Ihr Verständnis.

