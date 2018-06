Junge Union Günzburg fordert Dr. Helmut Kohl Straße

Am 16. Juni jährt sich der Tod von Dr. Helmut Kohl zum ersten Mal. Die Junge Union Günzburg fordert deshalb eine neue Straße nach dem Kanzler der Wiedervereinigung zu benennen. Dazu passend erscheint ihnen das 30. Jubiläum des Besuchs von Dr. Helmut Kohl und Francois Mitterrand in Günzburg im nächsten Jahr. "Damit möchten wir einen der größten und wichtigsten deutschen Staatsmänner in der Geschichte ehren, ohne den die deutsche Einheit nicht möglich gewesen wäre“, so der JU Ortsvorsitzende Moritz Baur.

Am 4. April 1989 besuchte der damalige Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Francois Mitterrand die Stadt Günzburg. Dabei wurde an den Aufenthalt von Napoleon Bonaparte während der napoleonischen Kriege im Jahr 1805 erinnert. Damals übernachtete Napoleon im Günzburger Schloss, lies die Rechnung jedoch unbezahlt. Diese Zeche beglich Mitterand in einem symbolischen Akt mit einer Goldmünze, die zum Jubiläum der französischen Revolution geprägt worden war."Uns ist es wichtig an diese Anekdote aus der Günzburger Geschichte zu erinnern. " ergänzt Niko Hab, stellvertretender Ortsvorsitzender. Die Junge Union möchte damit auch an Kohl als überzeugten Europäer erinnern, dem die deutsch-französische Freundschaft eine Herzensangelegenheit war."Auch mit Hinblick auf die Städtepartnerschaft mit Lannion und der europäischen Dimension Günzburgs, aufgrund des Legoland Tourismus, erscheint uns ein Andenken in Form einer Straßenwidmung an den Ehrenbürger Europas sehr wichtig", so die stellvertretende Ortsvorsitzende Verena Ermer.Der Antrag soll zum nächst möglichen Zeitpunkt von den JU Stadträten Stefan Baisch und Margit Werdich-Munk in den Stadtrat eingebracht werden."Wir als junge Generation, die in einem vereinten Deutschland und Europa aufwachsen darf, würden uns sehr freuen, wenn unser Vorschlag vom Stadtrat aufgenommen wird und so dem Werk Helmut Kohls ein ehrendes Andenken bereitet wird", so Baur abschließend.