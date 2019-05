Anzeige

Günzburger CSU vor Ort in Reisensburg

Wie die Ortsvorsitzende Ruth Niemetz mitteilt, wird die örtliche CSU am kommenden Dienstag, dem14. Mai um 19 Uhr in Reisensburg mit der Reihe CSU vor Ort zu Gast sein. Berichte aus den Stadtrats- und Kreistagsfraktionen der CSU und aus dem Ortsvorstand geben Einblicke in die Aktivitäten der jüngsten Zeit. Weiterhin haben alle interessierten Günzburger Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, Ihre Fragen zu lokalen Themen an die örtliche CSU, den Vorstand und die Stadtratsfraktion zu stellen. Die Versammlung findet im Gasthof Bayer um 19 Uhr statt.

