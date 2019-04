Ein starkes Team für den Kommunalwahlkampf

Der Vorsitzende Moritz Baur bedankte sich bei allen bisherigen und neuen Vorstandsmitgliedern und wünschte sich eine weitere gute Zusammenarbeit wie in den vergangenen Jahren. Ebenso wurden an der Mitgliederversammlung die vergangenen Aktionen der JU Günzburg reflektiert. Dazu zählten sowohl die jährliche Präsenz beim Nikolausmarkt und beim Guntiafest, als auch Aktionen wie die Forderung nach einer Helmut Kohl Straße, sowie das vielfältige Engagement im Landtagswahlkampf. Weiterhin stimmte er die Anwesenden auf den kommenden Europawahlkampf und die Kommunalwahlen im Frühjahr 2020 ein. „Gerade bei den Kommunalwahlen haben wir die Chance Politik aktiv mitzugestalten. Dafür müssen wir kämpfen und sicherstellen, dass auch ab 2020 wieder JU’ler im Stadtrat und Kreistag vertreten sind!“, so der Vorsitzende.Besonders die tatkräftige Unterstützung der Mutterpartei bei den Wahlen in den vergangenen zwei Jahren wie auch die stets freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen CSU und JU wurde vom stellvertretenden CSU-Ortsvorsitzenden Philipp Rauner gelobt.