Bayerns Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart: Ein echter Zugewinn an Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger in und um Augsburg!

Immer mehr Fahrgäste in Augsburg nutzen die Straßenbahn als Fortbewegungsmittel im öffentlichen Nahverkehr. Tendenz steigend: Im Jahr 2024 könnten bereits 70 Millionen Fahrgästen in den Augsburger Trambahnen unterwegs sein. Das Straßenbahnnetz in Augsburg wird bereits ausgebaut. Deshalb muss auch die Straßenbahnflotte der Stadtwerke Augsburg erweitert werden. Mit den neuen Fahrzeugen wird nicht nur die Verbindung nach Königsbrunn bedient, sondern auch ein Zusatzangebot auf den bestehenden Linien geschaffen. Die staatliche Förderung erfolgt dabei aus dem bayerischen Maßnahmenpaket zur Luftreinhaltung.