Bayerns Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart: Bayern beschleunigt Modernisierung regionaler Schienenstrecken

Bayern übernimmt vorübergehend die Finanzierung, nachdem das Budget des Bundes für die Regionalnetze im Freistaat vor allem aufgrund der massiven Kostensteigerungen beim Ausbau der Schieneninfrastruktur dieses Jahr bereits aufgebraucht ist. Die Bahn wird dem Freistaat das Geld in den Jahren 2023 und 2024 zurückzahlen. Das ist der Zeitraum, in dem es für größere Infrastrukturprojekte bisher bereits eingeplant gewesen ist. „Das ist zwar ein ungewöhnlicher wie pragmatischer Ansatz, nachdem für Ersatzinvestitionen der Bahn der Bund Mittel bereitstellen muss. So schaffen wir aber nun viele Win-win-Situationen in etlichen Landesteilen“, erklärt der Minister.Auf den ersten acht Strecken wie beispielsweise zwischen Regensburg, Schwandorf und Sulzbach-Rosenberg sollen die Bauarbeiten noch heuer beginnen, die übrigen vier Strecken folgen bis Ende 2021.Im Falle der Strecke Straubing – Bogen prüft die Bahn zudem bereits, ob im Zusammenspiel mit weiteren Maßnahmen an Bahnübergängen auch die Streckengeschwindigkeit angehoben werden kann.Im Einzelnen profitieren folgende Bahnlinien von vorgezogenen Modernisierungen:Oberbayern:Garmisch-Partenkirchen – GriesenHolzkirchen – Miesbach(Mering –) Egling – GeltendorfMurnau – OberammergauSchongau – PeißenbergNiederbayern:Landshut – Plattling – Bayerisch EisensteinStraubing – BogenZwiesel – BodenmaisOberpfalz:Regensburg – SchwandorfSulzbach-Rosenberg – Irrenlohe (– Schwandorf)Unterfranken:Schweinfurt – MeiningenSchwaben:(Ingolstadt –) Aichach – Augsburg