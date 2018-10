Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, vom Stimmrecht Gebrauch zu machen - Gleichzeitig in einzelnen Gemeinden auch Bürgermeister-wahlen und Bürgerentscheide

Die Wahlbeteiligung betrug bei der letzten Landtagswahl knapp 64 Prozent und lag damit deutlich höher als 2008 und 2003 (circa 58 bzw. 57 Prozent). Zwischen 1946 und 1998 wurden bei den bayerischen Landtagswahlen Wahlbeteiligungen zwischen knapp 66 Prozent (1990) und über 82 Prozent (1954) erreicht.Am 14. Oktober finden zeitgleich mit der Landtags- und den Bezirkswahlen fünf Bürgermeisterwahlen und in 22 Gemeinden 29 Bürgerentscheide statt. Für die Städte und Gemeinden bringt die gemeinsame Vorbereitung der Wahlen und Abstimmungen deutliche Vorteile, weil so Verwaltungsaufwand und Kosten eingespart werden können. „In diesen Städten und Gemeinden lohnt es sich am Sonntag gleich doppelt, den Urnengang anzutreten“, so Herrmann. (Übersicht mit allen Städten und Gemeinden, in denen am 14. Oktober zusätzlich kommunale Wahlen und Abstimmungen stattfinden, in der Anlage)Ausführliche Informationen zur Landtagswahl und zu den Bezirkswahlen sind auf den Internetseiten des Staatsministeriums des Innern und für Integration unter www.innenministerium.bayern.de/suv/wahlen/landbezirk sowie des Landeswahlleiters unter www.wahlen.bayern.de/lw2018 eingestellt. Hier finden sich auch Links zu Informationen des Landtags, der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und zur Wahlbroschüre in „Leichter Sprache“ unter