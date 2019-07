Anregungen und Sorgen in der Bundeshauptstadt vorgetragen

Stellung bezog der Abgeordnete auch zur Frage, was die Politik „Fridays for Future“ entgegen stellt? „Man sollte sich an den anderen sechs Tagen in der Woche nicht anders verhalten als man an dem einen Tag fordert!“, so Georg Nüßlein. Einig war sich die Gruppe mit dem Abgeordneten, dass mit Geld nicht die Probleme zugedeckt werden sollen. Bedient wird leider die Vergangenheit und nicht die Zukunft. Deshalb sollte mehr in die künstliche Intelligenz investiert werden. Nüßlein sah keine Politikverdrossenheit und Politik mache ihm weiter immer noch Spaß.Auf dem Programm standen dazu der Besuch des Dokumentationszentrums „Topografie des Terrors“, der Gedenkstätte „Berliner Mauer an der Bernauer Straße“ sowie der „Wald der Erinnerung“ der Bundeswehr in Potsdam für die bei Auslandseinsätzen ums Leben gekommenen Soldaten.