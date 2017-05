Aktuelle Themen und Neuwahlen bei der KPV im Kreisverband Günzburg

Bezirksrätin und stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Stefanie Denzler leitete die Wahl. Zunächst ging sie in einem Kurzreferat aber auf die Alleinstellungsmerkmale der dritten kommunalen Ebene „Bezirk“ in Bayern mit dem Schwerpunkt „Soziales“ ein. 96 Prozent des Haushalts sind dadurch ausgefüllt. Insbesondere der Landkreis Günzburg ist davon stark geprägt. Von 3.500 Mitarbeitern sind alleine hier 2.300 beschäftigt. Gerade die Kliniken in der Großen Kreisstadt sind dazu führend in Deutschland in der Psychiatrie, Neurologie, Schlaganfallforschung und Schmerzambulanz. Weit über 100 Millionen € fließen und flossen in jüngster Zeit in bauliche Maßnahmen und modernste Geräten.Kreisvorsitzender Matthias Kiermasz berichtete von seinem Engagement auf Bezirks- und Landesebene. Als Finanzexperte wurde er vom KPV-Landesvorstand in einen Arbeitskreis auf Bundesebene entsandt. Gemeinderätin Doris Egger kam in der Aussprache auf ein Thema, das einmütige Unterstützung fand. Zwischenzeitlich leer stehende und längerfristig angemietete Unterkünfte dürften nicht mit als Asylbewerber anerkannten Flüchtlingen belegt werden, da bei der Verrechnung von „Einkünften“ es keine Haushaltsstelle gibt. Das hatte nur Kopfschütteln zur Folge und die Kompetenzstreiterei zwischen Land und Bund kann keine Lösung sein. Matthias Kiermasz wird das Thema nochmals auf höherer Ebene einbringen, weiß er doch Landrat Hubert Hafner als Sprecher der schwäbischen Landräte an seiner Seite.