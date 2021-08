Vereinsnadel in Gold und Ehrenvorsitzender

Seit 2009 konnten in ganz Schwaben regionale Kernobstsorten kartiert und wenn möglich nach Sorten bestimmt werden. Die Zukunft liegt darin, diese Sorten zu erhalten, Edelreiser zu gewinnen und sie neu auszupflanzen. Ein sehr wichtiger Gen-Pool kann somit erhalten werden. Er könnte zukünftig für die Kernobstforschung maßgeblich sein. In Schlachters entstand ein einzigartiger Schwäbischer Erhaltungsgarten mit über 200 Apfel-und Birnensorten. Heuer konnten bereits 1000 Bäume veredelt werden. Zum Dank wurde vom Landesverband Hans Joas eine Urkunde mit Ehrennadel in Gold verliehen!Der neue Kreisvorsitzende Roman Gepperth schloss sich dem Dank an und verkündete den einstimmigen Beschluss der neuen Vorstandschaft: Aufgrund seiner Verdienste für den Kreisverband wird Hans Joas zum Ehrenkreisvorsitzenden ernannt. Landrat Hans Reichhart bestätigte in einem Glückwunschschreiben: „Du hast diesen Verband über Jahre geprägt und damit zu einem Zeitpunkt Themen angepackt, die von großer Bedeutung sind. Hier hast du viel von einem der wichtigsten Güter gegeben, die wir haben: Deine Zeit!“