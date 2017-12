SternTV und VIER PFOTEN nehmen illegalen Welpenhandel ins Visier-Am kommenden Mittwoch ab 22.45 Uhr bei RTL

Als Studiogäste live in der Sendung sind Heimtierexpertin Birgitt Thiesmann von VIER PFOTEN sowie der ehemalige Welpenhändler und Whistleblower Andreas K.Birgitt Thiesmann, Heimtierexpertin von VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz:„Auf eBay Kleinanzeigen wird Betrügern Tür und Tor geöffnet. Kriminelle Welpenhändler können auf der Onlineplattform anonym und unkontrolliert ihrem skrupellosen Geschäft nachgehen. Nahezu täglich erreichen uns Meldungen von besorgten eBay-Nutzern, die dubiose Angebote entdeckt haben oder selbst Opfer von Betrug wurden."VIER PFOTEN fordert: eBay Kleinanzeigen muss Nutzer vor Betrug schützenVIER PFOTEN fordert bereits seit 2016 von eBay Kleinanzeigen eine verpflichtende Identitätsprüfung der Verkäufer in der Tierkategorie. Nur so können unseriöse und kriminelle Händler schnell kontrolliert, überführt und von der Plattform ausgeschlossen werden. „Bis jetzt kann sich jeder mit Fake-Namen und Fake-Adressen anmelden. Man findet nie heraus, wer wirklich dahintersteckt. So bietet eBay Kleinanzeigen diesen illegalen Händlern eine optimale Plattform“, betont Birgitt Thiesmann.