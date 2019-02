Plastikfrei leben – aber wieso?

Eine ins Meer geworfene Plastikflasche benötigt ca. 450 Jahre, bis sie in kleine Plastikpartikel, in Mikroplastik, zersetzt ist. Vollständig können Plastikflaschen von der Natur nie abgebaut werden, da sie eine künstliche Substanz haben. Plastik mischt sich in die Nahrung vieler Meerestiere wie Schildkröten und Fische. Durch den Verzehr von Fisch gelangt Plastik schließlich auch auf unseren Teller. Jährlich produziert der Durchschnittsbürger ca. 212 kg Müll. Ein großer Teil ist hiervon ohne Frage – Plastik. Egal ob Plastikfalschen, Plastikbesteck oder Plastikverpackung – Plastik lauert überall. Plastikfrei leben – Geht das? Die Referentin ist davon überzeugt.