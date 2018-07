Gartentag im Kreislehrgarten – ein Tag der Begegnung

Trotzdem zog Hans Joas als Kreisvorsitzender des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege eine positive Bilanz. Über einhundert Vertreter der fünfzig Gartenvereine aus dem Landkreis standen wieder in der Küche und an der Theke, schenkten Kaffe aus und verkauften gespendeten Kuchen an gut aufgelegte Gäste. Im Kinder- und Jugendzelt wurde unter Anleitung des JUmBi-Teams (JugendUmweltBildung) gebastelt. Die Fachakademie für Sozialpädagogik hatte wieder ein Forum. Dort ging es „Bunt zu“. Die Wilderlebnisraumberatung“ aus dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten brachte u.a. Kurzvorträge im Lehrsaal zum Thema „Vom Lebensraum Obstbaum zur Kulturlandschaft Streuobstwiese – Anlage, Pflege und Nutzung“. Tina Sailer als Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege bot Führungen durch den Garten an.Bei dem diesjährigen Motto sahen sich auch die Imker und der Landesbund für Vogelschutz zu Hause. Die Untere Naturschutzbehörde präsentierte dagegen in verschiedenen Aquarien das vielfältige Leben von fischfreien Kleingewässern. Eine Ausstellung aus den Bereichen der Obstverwertung, Gartenbedarf und -deko sowie eine Bosai-Ausstellung rundeten das Angebot ab. Nachdem der große Trubel wieder vorbei ist, steht das ganze Jahr über der Kreislehrgarten u.a. auch den gehfähigen Patienten der angrenzenden Kreisklinik zum Schauen – Erleben und Genießen offen.