Ehrungen und Blumenverlosung beim Ortsverschönerungsverein Gundremmingen

Rückblick auf 50jähriges Bestehen

Unter Einhalt der verschärften Corona-Regeln trafen sich die Mitglieder des Gundremminger Ortsverschönerungsvereins nach zwei Jahren erstmals wieder im Kulturzentrum. Laut Vorstand Karl Schwarz haben sie einen Anspruch auf einen Rechenschaftsbericht. Dazu stand bereits 2020 das 50jährige Gründungsjubiläum an. So gab es auch 25 Jubilare zu ehren.Das wegen der Pandemie stark abgespeckte Programm enthielt 2019 noch die Beteiligung beim Gundremminger Weihnachtsmarkt und 2020 die Unterstützung des Kinderfaschings im Feuerwehrhaus. Danach konnte laut OVV-Vorstand Karl Schwarz jeder sich glücklich schätzen, der einen eigenen Garten hat bzw. in Wald und Flur die Natur in nächster Umgebung genießen konnte. Auf einen Besuch der Geburtstagsjubilare musste verzichtet werden. Der geplante Festabend zum 50jährigen Bestehen fiel aus. Die überfälligen Neuwahlen sind jetzt 2022 vorgesehen. Aufgrund des Rückzugs einiger Vorstandsmitglieder sollte schon jetzt nach Nachfolger ausgeschaut werden.Abgesehen von den Kontaktbeschränkungen wurden die vom Verein und der Gemeinde angelegten Streuobstwiesen gepflegt und die nötigen Baumschnitte durchgeführt. Zu aller Freude wurden weitere Blumenwiesen angelegt. Auch kam der Verein seinem turnusgemäßen Pflegeeinsatz im Kreislehrgarten in Krumbach nach. Wenn die Situation es zulässt soll auch wieder der Osterbrunnen mit einer Krone und der Maibaum von Vereinsmitgliedern mit Kränzen geschmückt werden.Dem Kassenbericht (Doppelhaushalt!) von Andreas Bacher wurde einstimmig Entlastung erteilt. Bürgermeister Tobias Bühler dankte in seinem Grußwort dem Verein und ging auf den Klimawandel ein. Jeder könne auch im Kleinen seinen Beitrag zum Einhalt des leider negativen Trends leisten. Lob zollte auch Ehrenkreisvorsitzender Hans Joas im Namen seines Nachfolgers Roman Gepperth die Aktivitäten des Vereins. Mit Pfarrer i.R. Richard Harlacher blickte er auf die Gründung vor 50 Jahre zurück. Der jetzige Bischöflich Geistliche Rat und Ehrenbürger sah nach seinen Worten als damaliger Neubürger und junger Priester viele Ansatzpunkte für Verbesserungen. Da er folgende Entwicklungen immer auch bildlich festhielt, stellte er gleich seinen neuen Jahreskalender 2022 vor. Als Begleiter der Gundremminer Kernkrafwerkstära stehen diesmal damit zusammenhängende Motive im Mittelpunkt.Mit Urkunden, Anstecknadel, Blumen für die Damen und Flüssigem für Herren wurden geehrt fürSeit 1970 dabei: Irmgard Arlt, Anna Berchtold, Richard Harlacher, Otto Klein und Alfred Pöschl.1971 beigetreten: Renate Amschler, Alfred Berger, Guido Buchwieser, Fritz Gerstmayr, Albertine Haupeltshofer, Theresia Joas, Margret Leinauer, Elfriede Reich, Josef Schneider und Ernst Tauber.Seit 1980 dabei: Gertrud Gödrich, Brigitte Haug, Ingrid Mayer, Paula Müller, Renate Sailer und Anneliese Schuster.1981 beigetreten: Thekla Haug: Andreas Bacher, Theresia Tomona: Martin Berchtold (seit 2004 Schriftführer im OVV)