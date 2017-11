Auszeichnung „Grüner Engel“ geht nach Günzburg Ehrenamtliches Engagement im Natur- und Umweltschutz geehrt

Seit rund einem Jahrzehnt engagieren sich rund 50 Frauen und Männer auf ganz unterschiedliche Art und Weise ehrenamtlich im städtischen AktionsbündnisAktiv. In Günzburg.Was vor rund zehn Jahren als Versuch begann, ist heute im öffentlichen Raum der Großen Kreisstadt nicht mehr wegzudenken und hat sich als beispielhaft weiterentwickelt.Das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat diese Initiative am Montagabend im Augsburger Rokokosaal ganz offiziell mit der Auszeichnung „Grüner Engel“ bedacht.OB Gerhard Jauernig, der gemeinsam mit 15 ehrenamtlich Aktiven aus Günzburg die Auszeichnung für das städtische Ehrenamtsbündnis in der Bezirkshauptstadt entgegennahm, sieht diesen Preis als große Anerkennung für alle 50 Frauen und Männer, die sich in Günzburg im öffentlichen Raum oft schon jahrelang engagieren.