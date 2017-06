Zum 10. Jubiläum ein nagelneues Album in neuem Musikalischen Gewand- Claudia Koreck kommt mit neuem Album auf Tournee

Claudia Koreck vorzustellen heisst eigentlich Eulen nach Athen zu tragen. Die zweifache Mutter ist aus dem Musikbranche nicht mehr wegzudenken. Und das ist gut so. Am 23. Juni nun erscheint ein neues Album mit dem Titel " Holodeck". Ich habe bereits reingehört und kann nur sagen absolut Hörenswert. Es ist auch Musikalisch Interessant da sie neue Wege geht

Doch von Anfang. 2007 gelang der damals 20 jährigen Traunsteinerin eine Sensation. Mit ihrem Bayerisch gesungenem Liedermacherpop, einer ausdrucksstarken Stimme und einer herzerfrischenden Authenzität beförderte sie nicht nur in die baierische Sprache wieder in die Charts. Selbst die Marke " Heimatsound" des Bayerischen Rundfunks wäre ohne Claudie Korecks Bekenntnis zur Bayerischen Sprache nicht denkbar.Jetzt nach sechs Studioalben einer Top 10 Platzierung unzähligen Konzertreisen und einer Support Tournee der legendären Eagels stand die Frage im Raum worüber sie schreiben soll und wohin der Musikalische Weg gehen soll. Und er geht in eine wie ich finde neue ganz tolle Richtung.Ihr neues Album entstand zweisprachig Englisch und Deutsch. Kein Wunder auf der Suche nach Inspiritationen gewann Claudia Koreck hochkarätige Musiker wie der Gitarrist Robin Mcintosh der unter anderem schon mit Paul McCartney oder Tom Johnes zusammengearbeitet hat oder Schlagzeuger Aaron Sterling der schon für Shakira oder Talor Swift im Studio trommelte können eigentlich nur ein Super Ergebnis liefern. " Claudia Koreck: Die Jungs haben ab der ersten Sekunde eine warmherzige, hochinteressante und ehrliche Art an den Tag gelegt, die es uns einfach gemacht hat, unsere Soundvorstellung mit ihnen zu teilen.Es ist ein Interessantes Album. Die meisten ihrer neuen Songs hat Claudia Koreck diesmal auf Bairisch und Englisch geschrieben. anchmal wechselt sie sogar innerhalb eines Songs.Da bekanntlich jede Sprache einen eigenen Klang innewohnt wundert es nicht, das die englischen Songs ein völlig anderes Flair enthalten. Wenn der geneigte Hörer die Augen schließt und nicht wüsste das hinter der Stimme sich eine gebürtige Südbayerin verbirgt, hätte man den Eindruck, diese Singer Songwirterin kommt aus Kalifornien.Trotz dem schönen das Claudia erfahren hat, erfüllte sie die konfliktbeladene weltpolitische Situation immer wieder mit Traurigkeit und dem tiefen Bedürfnis zu helfen.Das Ausmaß der Radikalisierung macht einen auch in ihrem Umfeld Sprachlos sagt Claudia Koreck: Wie böse und hasserfüllt man angefeindet wird, wenn man seine Meinung kundtut und zur Verantwortung und Mitmenschlichkeit aufruft musste sie am eigenen Leib erfahren.Für ihr Album hat sie dich deshalb entschieden keine Oberflächlichen Gute Laune Lieder sondern Musik und Geschichten , die Hoffnung geben und Träume zulassen. " Holodeck ist ein Album von Hoffnung und Veränderung. Von gefallenen Schranken und der Liebe zur Freiheit und der Welt.Mit dem jetzt erscheinenden Doppelalbum wo sie auf der einen CD alle Songs auf Englisch und auf der anderen CD auf Bayerisch aufgenommen hat, dürfte Claudia Koreck auch durch die Einmaligkeit ein Musikalischer Meilenstein bereits vor Veröffentlichung gelungen sein.Wer das Album hörtdarf sich schon freuen auf die neue Tournee wo sie ihr neues Album vorstellen wird. Bei der Premiere im Münchener Prinzregententheater entstand eine intime Stimmung die zu meist ihrer zarten, leisen aber feinsten Musik passt. Mit dem aktuellen Album dürfte Claudia Koreck endgültig der Weg frei sein für die großen Internationalen Bühnen und Festivals. Getreu dem Motto " Runter vom Sofa, raus in die Welt" und ran an den CD Player um dieses Album zu hören. Freunde von guter gepflegter Musik kommen an dieser CD nicht vorbei. Einen Konzertbesuch sollte man ebenfalls unbedingt einplanen.Ganz große Kino