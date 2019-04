Zirkus Krone bietet ein Programm der Extraklasse-Lachen, Lieben Träumen- Junggesellinen Abschied im Zirkus gefeiert

Noch bis zum Montag ist der Zirkus auf dem Günzburger Volksfestplatz. Vorstellungen sind Morgen: 14 und 20 Uhr und Montag 16 Uhr. Tickets gibt es HIER







JUNGESELLINENABSCHIED UNTER DER ZIRKUSKUPPEL















Der Besuch des Zirkus lohnt sich auf alle Fälle. Er holt die Menschen aus dem Alltag heraus, führt sie in eine andere Welt, und läßt einen die Sorgen des Alltags vergessen.Gleich zu Beginn der Vorstellung, die ohne große Moderationen auskam, bekam das Publikum amüsierende Joungliereinlagen. Einen großen Teil des Programms nahm die Akrobatik ein. Es gab großartige Artistik unter der Zirkuskuppel, so daß nicht nur die kleinen sondern auch die großen Besucher Staunen und den Atem anhielten.Ob auf dem Seil, in der Luft, oder in der Manege. Es war wirklich vom Feinsten.Was auf keinen Fall unerwähnt bleiben darf, ist das die Musik noch von einem Orchester gemacht wird, und nicht vom Band kommtNeben der Manege, war noch eine zweite Bühne aufgestellt.Auf dieser brachten die Clowns das große und kleine Publikum mit vielen verschiedenen Gags zum Lachen. Pferde gab es ebenso zu sehen und zu bestaunen wie Raubtiere mit Martin Lacey jun. Jana Mandana begeisterte das Publikum mit ihrer Pferdenummer. Nach knapp zweieinhalb Stunden gab es Standing Ovations. Das kleine und große Auditoirum war begeistert. Eine Bildergalerie der Vorstellung gibt es unten zu sehen.Das sich der Besuch im größten Zirkuszelt der Welt rentiert, daß dürften sich auch die Freundinnen von Nicki aus Illertissen gedacht haben. Sie feierten mit der jungen Frau, die Mitte Juli heiratet den Junggesellinenabschied im Zirkus Krone. Ihre Freundinnen, die allesamt aus der Ulmer Region kommen, und sich köstlich amüsiert haben, ließen den Abend im Waldvogel ausklingen.Ein großartiger Abend im Zirkus Krone.