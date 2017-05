Zeit für Märchen -Hansi Hinterseer veröffentlicht Märchenbuch-Ab Juli im Handel

Auch musikalisch freuen wir uns mit Hansi Hinterseer auf einen märchenhaften Sommer!

Hansi Hinterseer möchte mit seiner Märchensammlung durch das Lesen und gegenseitige Vorlesen wieder mehr gemeinsame Zeit in die Familien bringen. »Ich möchte mit diesen Geschichten, Märchen, Sagen und überlieferten Anekdoten aus meiner Heimat die Fantasie der Kinder anregen und ihre Gedankenwelt beleben: Feen, Zauberer, Kobolde und andere Märchenwesen kann sich jedes Kind in seinen Gedanken so ausmalen, wie es will.«Seine Lieblingsmärchen sowie die schönsten Geschichten, Sagen und Erzählungen aus seiner Heimat Tirol hat Hansi Hinterseer zusammengetragen – zum Vorlesen, Selberlesen und Geschichtenerzählen im Kreis der Familie. Der märchenhafte Geschichtenschatz für die ganze Familie ist ab Juli 2017 im Buchhandel erhältlich.21.05.2017 Immer wieder sonntags, ARD 04.06.2017 Fernsehgarten, ZDF05.06.2017 D-Rathenow Optikpark Open Air24.06.2017 A-Wien Donauinselfest07.07.2017 D-Bad Griesbach Kurplatz28.07.2017 A-Bad Kleinkirchheim "Musi-Open-Air"29.07.2017 A-Bad Kleinkirchheim "Musi-Open-Air"18.08.2017 A-Ried Hauptplatz25.08.2017 A-Ebbs Hödnerhof Arena01.09.2017 D-Hürth-Köln Otto-Maigier-See02.09.2017 DK-Horsens LUNDEN Friluftsteater