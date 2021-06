Zeichen des Glaubens und des Aufschauens

Pfarrer Thomas Schmid spendete in Anwesenheit des Ruhestandsgeistlichen BGR Richard Harlacher und Diakon Carlo Hackel nach einer umfassenden Sanierung erneut den kirchlichen Segen. „An Fronleichnam und um 15 Uhr zur Todesstunde des Herrn“, darauf wies Pfarrer Schmid besonders hin. Es sei ein Zeichen des Glaubens und Aufschauens an den Gekreuzigten. Damit wird auch ein sichtbares Bekenntnis an den Glauben abgelegt. Mit Karl Schwarz, den Brüdern Josef und Richard Oberlander sowie mit Zimmerermeister Karl Oberlander hatte Andreas Bacher tatkräftige Unterstützer. Ihnen galt sein besonderes Vergelt`s Gott.