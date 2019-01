YOLANDA BE COOL Dance and Chant

Nummer #1 Platzierungen in über 20 Ländern, zahlreiche Platinauszeichnungen u.a. in UK, Deutschland oder Österreich sowie drei Nummer #1 Beatport Platzierungen sprechen eine eindeutige Sprache. Matt & Andy (Yolanda Be Cool) über „Dance and Chant“: Wir sind ständig auf der Suche nach coolen Samples, hören uns alte Aufnahmen an oder klicken uns durch Youtube Videos. So sind wir auch auf die Originalversion von „Dance and Chant“ gestoßen, die uns direkt inspiriert hat. Beim Produzieren ist es so: Manchmal kann man seine Ideen direkt umsetzen und manchmal klappt es einfach nicht, aber man arbeitet solange weiter daran, bis man ein tolles Ergebnis hat. „Dance and Chant“ hatten wir im Nullkommanichts ausproduziert, weil wir genau wussten, was wir wollten und wie wir das machen. Es war für uns persönlich sogar etwas zu schnell, weshalb wir dachten wir müssten noch etwas verändern, aber keine Änderung kam an unsere erste Produktion heran. Manchmal muss man eben den falschen Weg einschlagen, um zu sehen, dass man bereits auf dem richtigen Weg war.“„Dance and Chant“ erscheint am 25.01.19 als Stream und Download.YouTube Music Link:Buylink: