„Wünsch dir was“-Pop & Poesie in Ulm-Söflingen im Meinloh-Forum

Die Dynamik von Pop & Poesie reißt die Zuschauer jedes Mal mit. Denn der besondere Reiz der Konzerte besteht nicht nur darin, seine Lieblingssongs Wort für Wort zu verstehen, sondern vor allem auch in der einzigartigen Inszenierung der Bühnenshow: Die intensiven Stimmen der Profi-Sprecher, die Licht- und Soundeffekte und die individuellen Interpretationen der Musiker lassen eine Atmosphäre entstehen, die Moderator Matthias Holtmann als „intim, stimmungsvoll, emotional und höchst unterhaltsam“ bezeichnet. Seit über einem Jahrzehnt löst „SWR1 Pop & Poesie in Concert“ Begeisterung und stehende Ovationen aus. Mittlerweile sind die Shows – eine Melange aus Theater, Popkonzert und Comedy – zu echten Selbstläufern geworden.Am Samstag, 8. Juni 2019 fiel beim SWR Sommerfestival der Startschuss für ein neues Programm von SWR1 Pop & Poesie in Concert. Was genau auf der Bühne auf dem Stuttgarter Schlossplatz passieren würde, war im Voraus noch streng geheim, denn Matthias Holtmann hatte die Songauswahl der "Wünsch dir was"-Tour ganz in die Hände der Fans gelegt. "Nach fünf Staffeln SWR1 Pop & Poesie in Concert lehne ich mich jetzt einfach mal zurück und lass die SWR1 Hörerinnen und Hörer machen", erklärte Holtmann. "Jetzt seid ihr die Chefs und könnt euch euren SWR1 Pop & Poesie-Lieblingshit zurück auf die Bühne wünschen". Abgestimmt haben die SWR1 Hörerinnen und Hörer auf SWR1.de. Zu den ausgewählten Liedern zählen unter anderem Hits wie "Bohemian Rhapsody", "Dancing Queen" oder "Hotel California".Neben Matthias Holtmann sorgen auch in diesem Jahr wieder die Schauspieler Simone von Racknitz und Jochen Stöckle, die Sänger Britta Medeiros und Alexander Kraus und die Musiker Peter Grabinger, Carl-Michael Grabinger, Michael Endersby, Patrick Schwefel und KlausPeter Schöpfer für die gelungene Mischung aus intimem Konzert und inszenierten Liedtexten.Karten für das Konzert in Söflingen gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop.Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.