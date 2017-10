Wohlfühlgarantie - Tournee 2018 - Beatrice Egli live mit Band in Ulm im Congress Centrum -Seit heute gibt es Karten

Die vielfach mit Gold und Platin ausgezeichnete ECHO- Preisträgerin und zweifache Swiss Music Award Gewinnerin Beatrice Egli wird im Februar 2018 ihr nunmehr fünftes Studioalbum "Wohlfühlgarantie" veröffentlichen und geht von Oktober bis Dezember 2018 mit großer Band auf eine ausgedehnte Live Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am Sonntag, 2. Dezember 2018, kommt sie um 19 Uhr auch nach Ulm ins Congress Centrum.



Sie ist ein Wirbelwind, dessen Energie sofort ansteckend wirkt. Ein kurzes Lächeln oder ein Blick aus ihren strahlenden Augen reicht oftmals schon aus, um ihr immer weiter anwachsendes Publikum bei ihren ausverkauften Konzerten in der ersten Sekunde zu verzaubern. Beatrice Egli ist absolut süchtig nach dem ganz besonderen Kick. Und sie findet ihn in der Musik, wie man der 27-jährigen Schweizerin deutlich anmerkt. Ob ihre packenden Livekonzerte oder Plattenaufnahmen, Beatrices Motivation bleibt immer die gleiche: Ihre Hörer zu begeistern, mitzunehmen und im wahrsten Sinne “zu kicken”, wie sie lächelnd erklärt. “Ich habe neue Herausforderungen schon immer als etwas Schönes, Aufregendes betrachtet. Das Komponieren ist meine neue Leidenschaft. Gerade wenn wir auf Tour sind, inspirieren mich meine Erlebnisse zu immer neuen Songs und Geschichten, die ich den Leuten erzählen möchte, wenn ich auf der Bühne stehe.”In den vergangenen Monaten hat sich die 29-jährige Schweizerin mit öffentlichen Auftritten zurückgehalten. Trotzdem war es ein turbulenter, aufregender und nicht zuletzt auch extrem produktiver Sommer für sie. Die ECHO–Preisträgerin hat die schönsten Wochen des Jahres für die Arbeiten an ihrem nächsten Album genutzt! Nun ist es so weit: Beatrice präsentiert sich mit frisch aufgeladenen Batterien und hat soeben mit “Herz an” den ersten Vorboten ihres Anfang 2018 erscheinenden Albums “Wohlfühlgarantie” veröffentlicht. “Herz an” ist eine moderne, tanzbare Liebeserklärung an die Unbeschwertheit und die Freiheit und eine echt Power-Hymne zwischen Pop und Schlager, die sofort ins Ohr und in die Beine geht.Der Vorverkauf für das Ulmer Konzert von Beatrice Egli hat soeben begonnen; Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei Traffiti im SWU-Servicecenter Ulm Neue Mitte, bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen sowie bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.swp.de/ticketshop Ticket-Hotline 07 31 / 16 62 17 7Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich bei Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben – außer bei speziellen Kinderveranstaltungen – grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.