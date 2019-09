Within Temptation gehen gemeinsam mit Evanescence auf Tour! Die mächtigste Metal-Allianz 2020-Vorverkaufsstart am 20.9. um 10 Uhr

Am 15.04. in München werden Within Temptation den Abend beschließen, am 09.04. in Berlin, am 11.04. in Frankfurt und am 18.04. in Leipzig werden Evanescence den Schlussakt liefern.Wenn man sich die Musik der beiden Bands anhört, liegt die Verbindung eigentlich nahe: Hier treffen große Melodien, verzerrte Gitarren und jede Menge Energie auf kraftvolle Frauenstimmen und großes Hitpotenzial. Der Ticketvorverkauf für die „WORLDS COLLIDE TOUR“ startet am 20.09.2019 um 10:00 Uhr.WORLDS COLLIDE TOUR 202009.04.2020 Berlin, Velodrom11.04.2020 Frankfurt, Festhalle15.04.2020 München, Zenith18.04.2020 Leipzig, Arena