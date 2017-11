WIRTZ KOMMT NACH ULM- TICKETS AB HEUTE IM VORVERKAUF

2017 ist ein gutes Jahr für WIRTZ: Neue Tour, neues Album, große Festivalshows, viel Arbeit und ein ganz besonderes Jubiläum: 10 Jahre WIRTZ! Während man nach dieser Zeit heutzutage auf viele Bands schon Nachrufe schreibt, sich an andere schon gar nicht mehr erinnert, geht es für den Frankfurter jetzt erst so richtig weiter. Zwischen Wurzeln und Wahnsinn, TV und Bühne, großem Open Air und kleinem Studio schaut man immer wieder gerne zurück nach vorne.WIRTZ war nie Hype, nie Phänomen oder Nische: WIRTZ ist Künstler und Label, der Do-It-Yourself-Prototyp. Nach zehn Jahren harter Arbeit, einer gesund wachsenden und dankbaren Fangemeinde, stetig größer werdenden Clubs, zahlreichen TVAuftritten, einem eigens für ihn konzipierten TV-Format, Support-Shows für u.a. Udo Lindenberg und unzähligen Festivalauftritten belohnt Daniel Wirtz sich und seine Fans mit dem was er am besten kann: Musik!Mit „Die fünfte Dimension“, seinem fünften Studioalbum, schreibt WIRTZ jetzt seine eigene, ganz persönliche Erfolgsgeschichte weiter. Wie ist also der Status Quo nach 10 Jahren WIRTZ? „Ich fühle mich sehr frei. Es ist toll, dass ich in der unglaublich schönen Situation bin, dass ich als freier Mann mit dem Soloprojekt angefangen habe, mich nicht verbiegen lassen musste und es alles trotzdem so einen Anklang findet. Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt.“ Glücklich, wenn das Leben jetzt erst so richtig weiter geht!Mit neuen Songs und etablierten Hits begibt sich WIRTZ Mitte April 2018 wieder auf Tour und wird seinen Fans unmittelbare, schweißtreibende und ehrliche Rockshows liefern.Der Vorverkauf für WIRTZ hat soeben begonnen, Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Südwest Presse, bei Traffiti im SWUServicecenter Ulm Neue Mitte, bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen sowie bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.swp.de/ticketshop Ticket-Hotline 07 31 / 16 62 17 7Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson gibt es ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter ticket@provinztour.de und Tel. 07139/547. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahre bei auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.