WILD CULTURE veröffentlichen flirty Gute-Laune-Sommerhit

„Der Song entstand in einer verrückten Session in Berlin“, erklären die Wild Culture-Mitglieder Felix Brunnhuber und Florian Fellier. Für die Hookline des flirty Gute-Laune-Sommerhits griffen die vier auf den beliebten Seventies-Disco-Anmachspruch „Voulez-vous coucher avec moi?“ zurück. Das Ergebnis ist eine sehr poppige Nummer mit Latin Flair, Good-Feeling-Rhythmus mit eingängigen Drums. Der Song regt das Kopfkino an und die massive Bassline spricht die Körperregionen unterhalb des Bauchs an. „Voulez Vous“ ist vielleicht der perfekte Song zum Sex haben, um jemanden aufzureißen oder einfach nur in der Sonne zu tanzen.“Als sich die österreichischen Produzenten Felix und Florian zum ersten Mal trafen, hätten sie sich im Traum nicht vorstellen können, welch nachhaltigen Eindruck sie mit ihrem Projekt Wild Culture machen würden. Mit mehr als zwanzig Millionen Plays auf Soundcloud, zweiundzwanzig Millionen Plays auf YouTube und achtzehn Millionen Plays auf Spotify haben sie sich einen Namen in der globalen Dance-Musik-Community erarbeitet, überall auf der Welt schlägt den beiden eine Welle der Begeisterung entgegen. In den letzten Jahren tourte das österreichische Duo durch mehrere Kontinente, von Europa nach Südamerika und von den USA nach Australien. Spielten DJ-Sets auf Festivals wie dem Electric Love Festival und dem Electric Mountain Festival oder in Clubs wie dem weltbekannten Ushuaia auf Ibiza sowie dem „größten Club der Welt“, dem WORLD CLUB DOME.Im Sommer wollen sich dann Felix und Florian ganz dem Konzept für ihre Live Show widmen, die sie zum ersten Mal am 23. November 2019 im Wiener Kultclub „Die Grelle Forelle“ präsentieren werden. Gespickt mit hochkarätigen Gastperformances werden sie aus Genregrenzen ausbrechen und eine hochmoderne elektronische Produktion liefern.Die neue Single „Voulez Vous“ von Wild Culture feat. French Pirates, HYM ist ab sofort als Download, Stream und im MPN verfügbar.