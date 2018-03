Wie aus einer Idee bei Edeka an der Kasse eine Weltweite Aktion wurde- Ein Interview zum längsten Fanbrief der Welt mit der Ideengeberin und Gründerin Jenna Adolf

Da ist sie natürlich auf Hilfe angewiesen. Und die funktioniert, wie man es sich besser kaum vorstellen kann. Im selbigen Interview gibt sie aber auch zu, dass sie mit der Arbeit nicht gerechnet hat, aber durch das tolle Team welches sie unterstützt, macht es mega Spass. Einfach Magisch.Wie bereits berichtet, werden wir die Aktion bis zu ihrem Abschluss hier medial begleitenJenna wurde im Februar 1994 in Freiburg im Breisgau, wo sie auch heute noch lebt, geboren. Interessiert ist sie unter anderem an Musik, Fotografie, Kunst und Mode. Im Zuge der Fanbriefaktion haben wir mit der Gründerin Jenna, deren Hobbys Zeichnen, Tanzen und die Facebookgruppen sind, mit ihr über die Aktion gesprochen.:Wie kamst du auf die Idee ?: Oh, die Idee kam mir witzigerweise an der Kasse bei Edeka. Mir schwirrte den ganzen Tag eine Fan-Idee durch den Kopf, doch da kam mir dann diese Idee von der Fanbriefaktion und ich wusste, die müssen wir machen. Natürlich muss ich dazu sagen, habe ich das Grundkonzept überlegt, aber ohne mein Team und ohne die Unterstützung der Kooperationsteams wäre die Aktion nicht so, wie sie heute ist. Danke dafür.:Wie hat die Umsetzung begonnen?:Anfangs war alles noch ziemlich durcheinander. Wir starteten die Aktion mit einem Foto, und einem Text. Dieses Bild samt Text posteten wir in so ziemlich alle Gruppen die es an Fangruppen für die Ehrlich Brothers gibt. Erst mit der Zeit kam Struktur und Ordnung in die Aktion.Hast du im ersten Moment daran geglaubt, dies umzusetzen?Ich wusste von Anfang an, dass das #Teamehrlichbrothers diese Aktion schaffen kann. Allerdings war mir nicht klar, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt, jedoch bin ich froh, dass wir den Schritt gewagt haben und jetzt mittendrin sind, den Rekord zu knacken.:Wie viele Teilnehmer/Teilnehmerinnen gibt es Bundesweit?Bundesweit? Mittlerweile ist die Fanaktion Europaweit. Wir haben ein paar Teilnehmer, die nicht in Deutschland wohnen. Aktuell sind 88 aktive Teilnehmer angemeldet. Nicht mit gezählt unser Team, sowie der Fanclub und Ehrlich Brothers Family.Wie viele Seiten habt ihr schon ?Aktuell liegen wir bei ca 4.200 Seiten (Stand 19. März). Eine tolle Leistung bis jetzt, finde ich. Wir prüfen wöchentlich den Stand der fertigen Seiten und jede Woche staunen wir, wie weit wir in einer Woche kommen.:Denkst du, dass ihr den Rekord schafft?Alles ist machbar. Es ist eine große Herausforderung, doch ich denke, dass wir es schaffen! Denn gemeinsam sind wir stark und wir sind eine tolle Truppe.: Ging es dir auch darum, dass du die Ehrlich Brothers triffst?Nein! Mir ging es viel eher um Zusammenhalt, Respekt und Loyalität unter den Fans. Neue Menschen durch die Aktion kennenzulernen, und den Ehrlich Brothers, ein kleines Dankeschön zurückzugeben, von ihren Fans.Wie wurdest du Ehrlich Brothers Fan?Ich habe mir einige Shows angeschaut die im Fernsehen kamen, Videos auf YouTube, und Videos auf ihren Sozialen Netzwerken! Ich war sofort magisch angetan und wusste, ich will von ihnen mehr sehen. Sie sind einfach toll. Es ist schön, dass es sie gibt!:Was möchtest du den Teilnehmern sagen?: DANKE! Danke, dass es euch gibt, danke dass ihr mitmacht. Danke für die tolle Atmosphäre und den Respekt, mit dem ihr dem Team gegenübertretet. Es macht wahnsinnig viel Spaß und ich bin froh, dass ich so vielen tollen Menschen durch die Aktion begegnet bin. Ihr könnt so unglaublich stolz auf euch sein. Jeder einzelne! Macht weiter so, ihr seid HAMMER !:Hast du mit dieser Resonanz gerechnet ?: Wenn ich ehrlich bin? JA! Weil ich weiß, dass die Ehrlich Brothers unglaublich viele, und tolle Fans haben. Die Fanliebe ist der Wahnsinn, und der Zusammenhalt ist unbeschreiblich. Mir war klar, das bei dieser Aktion viele mitmachen, denn einen Rekord aufzustellen, macht man nicht jeden Tag. Es ist Wahnsinn. Ich bin so unglaublich stolz.