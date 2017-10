Wide Eyed Boy Loving you is easy EP-Livetournee im Oktober in Deutschland

Es ist nicht überraschend, dass eine Stadt, so einzigartig wie Liverpool, eine so hervorragende Band wie Wide Eyed Boy zusammen bringen kann. Die Band, bestehend aus zwei Briten, einem Deutschen und einem Australier, nimmt das Erbe ihrer neuen Heimatstadt sehr ernst. Von der internationalen Kultur der Stadt bis hin zu der unausweichlichen musikalischen Geschichte. Oliver Nagy (Gesang), Jonny Ball (Gitarre), Kobi Pham (Gitarre) und Tom Taylor (Schlagzeug) trafen sich auf Paul McCartney's Lipa, eine Institution die sich schnell zur der Brutstätte neuester Talente herauskristallisierte, unter anderem durch Dan Croll und Frances.Die vier verbindet die gemeinsame Liebe zu der Musik von Michael Jackson, David Bowie und den erfolgreichen Liverpooler Bands wie den The Wombats, The Zutons und den Circa Waves. Erst kürzlich zogen die Jungs sich nach Budapest zurück, um neue Songs für Ihre erste EP fertig zu stellen. Mit der Hilfe von Liverpooler Kollegen wie Rich Turvey (Blossoms, Cabbage, Dalia) haben sie kürzlich ihre Debüt EP "loving you is so easy" fertiggestellt, die im Juli in Deutschland veröffentlicht wurde.Die Liverpooler Band kommt erneut auf Tour:15.10 BERLIN MAZE16.10 MÜNCHEN BACKSTAGE17.10 DÜSSELDORF THE TUBE18.10 BOCHUM ROTUNDE20.10 HANNOVER BLUESGARAGE24.10 HAMBURG MARX