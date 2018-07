Wiblingen: Tickets gibt es nur noch für Lina& Clueso

Lina auf „Fan von Dir!“ Open Air-Tour in Wiblingen im Klosterhof







Für alle, die bisher noch nicht das Vergnügen hatten, Lina live zu sehen, gibt es jetzt gute Nachrichten. Das Nachwuchs-Multitalent geht in diesem Sommer mit neuem Album im Gepäck wieder auf Tour! Wer also bisher noch keinen Lina-Auftritt erlebt hat, hat eine super Gelegenheit. Und wer bereits bei Linas Konzerten war, ist ohnehin begeistert. Am Freitag, 17. August, kommt Lina um 18.30 Uhr nach Wiblingen in den Klosterhof.



Lina-Larissa Strahl alias Lina ist ein echtes Phänomen: Erste Aufmerksamkeit bekam die deutsche Sängerin, als sie vor vier Jahren den Kinder- und Jugend-Songwritingwettbewerb „Dein Song“ gewann. Nach mehreren Soundtracks und der Hauptrolle in Detlev Bucks 4-teiliger Filmreihe „Bibi & Tina“ folgte im letzten Jahr ihr Debütalbum „Official“, mit dem sie bis auf Platz zwölf der deutschen Charts kletterte.Ihr neues, im November erschienenes Album hat sie „EGO“ getauft und für die 20-Jährige ist EGO der logische Nachfolger ihrer 2016er Single „(Ich will so sein) – wie ich bin“ und gleichzeitig Synonym für gesundes Selbstvertrauen, für eine reflektierte Selbsteinschätzung und einer mit wachsender Popularität verbundenen Vorbildfunktion. 14 Songs hat Lena dafür aufgenommen. Und darin zeigt sie wieder einmal ihr Talent für vielseitiges Songwriting: Gut gelaunte und mitreißende Pophymnen mit elektronischen Elementen treffen auf gefühlvolle Balladen.Seit vier Jahren steht Lina bereits im Fokus der Öffentlichkeit. „Keine verkörpert derzeit die Freude am Jungsein erfrischender als Lina Larissa Strahl“ schrieb jüngst die FAZ, schaute auf ihre Erfolge als Schauspielerin und Sängerin und kürte Lina zum idealen role model ihrer Generation. Und ihre Fans sind begeistert: Eine halbe Million Follower auf Instagram, tausende reale „Strahler“, wie sie ihre Fans nennt, auf den Konzerten ihrer ausverkauften Tourneen.Vor allem musikalisch setzt sich Lina ganz hervorragend in Szene. Nicht nur auf Platte sondern vor allem auch live überzeugt sie das Publikum mit ihrer spontanen, fröhlichen und warmherzigen Art. Das stellte sie bei ihrer nahezu ausverkauften Tournee im Frühling unter Beweis, auf die jetzt noch eine Reihe von Open Air-Konzerten folgen, unter anderem das in Wiblingen am 17. August.

Clueso in Wiblingen im Klosterhof



Sechs Soloalben, zwei EPs, drei Live-Alben, 25 Singles, fünf Mal Gold, zwei Mal Platin, über eine Million verkaufte Tonträger, Konzerte und Festivals mit bis zu 60.000 Besuchern beweisen den Erfolg von Clueso und die Zuneigung der Fans. In diesem Sommer ist Clueso wieder auf Open Air-Konzerten zu erleben, am Sonntag, 19. August, kommt er um 19 Uhr auch nach Wiblingen in den Klosterhof.

Seit über 20 Jahren steht der 38-jährige Erfurter Clueso, der eigentlich Thomas Hübner heißt, auf der Bühne. Seine letzten zwei Alben landeten aus dem Stand auf Platz 1, und er arbeitete mit Größen wie Udo Lindenberg, Wolfgang Niedecken und zuletzt mit Fanta 4 zusammen. "Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins, komm lass'n bisschen noch zusammen bleiben" singen die Fantas und Clueso in ihrem neuen Hit. "Zusammen" ist die dritte Vorabsingle aus dem neuen Album "Captain Fantastic" der Fantastischen Vier und kletterte in den deutschen Airplay Charts schon bis auf Platz sieben. Das Video wurde auf YouTube schon über drei Millionen Mal angeklickt.Als offizieller ARD-WM-Song wird "Zusammen" die Übertragungen des Ersten von der FIFA Fußball-WM 2018 begleiten.Clueso ist mit Leib und Seele Musiker. Da ist es wenig verwunderlich, dass er schon als Teenager damit anfing.Damals ist er in der Hip-Hop-Szene zu Hause. Auch sein 2011 erscheinendes Debütalbum „Text und Ton" und die Single „Spiel da nicht mit" enthalten Hip-Hop-Elemente, die Clueso geschickt mit Reggae vermischt. Dieses Spiel mit unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen entwickelt sich im Laufe der Zeit zu Cluesos Markenzeichen. Seine Experimentierfreude und seine Qualitäten als Songschreiber stellt der Erfurter 2006 mit seinem dritten Album „Weit weg" eindrucksvoll unter Beweis. Einen ähnlich abwechslungsreichen Kurs verfolgt Clueso zwei Jahre später auf „So sehr dabei". Längst hat er sich zu diesem Zeitpunkt einen Platz unter den großen deutschsprachigen Musikern erspielt.Mit jedem Album erfindet sich Clueso ein Stück weit neu – und bleibt sich und seinem ganz persönlichen Stil dabei dennoch treu. 2014 veröffentlicht er „Stadtrandlichter" – ohne Umwege landet das inzwischen sechste Studioalbum des sympathischen Sängers auf Platz eins der deutschen Charts. Im Herbst 2016 erscheint „Neuanfang", das ebenfalls sofort die Spitze der Charts erreicht. Man darf gespannt sein, wohin dieser Neustart führt, wie Clueso in der Zukunft klingen wird und welche Musikstile er als nächstes in sein Songwriting einfließen lässt.Aber zuerst dürfen sie die Fans auf das Open Air Konzert am 19. August in Wiblingen freuen.