Whistle Back The One That Got Away

Platten von Acts wie David Jach, Maceo Plex oder Terry Lee Brown Jr. standen zuerst in seinem Regal, wobei auch Kaasi, Galimatias und Hayden James ihn heute stark beeinflussen.Ein musikalisches Spektrum ohne Rücksicht auf Genregrenzen definiert den individuellen Stil von Whistle Back. Es ist eine charakteristische Mischung von Electronica, House, Pop, Indie, Deep- and Disco-House die groovy, treibend und basslastig daherkommt. Mit einem abgeschloßenen Studium in Audiodesign ist Whistle Back ein wahres Allroundtalent, der natürlich auch erfolgreich eigene Events und Open-Airs veranstaltet. Whistle Back lebt seine Leidenschaft für Musik - ohne Kompromisse.In kurzer Zeit hat Whistle Back Aufmerksamkeit aus aller Welt auf sich gezogen. In nur acht Wochen erreichte sein Soundcloud Profil mehr als eine halbe Million Zuhörer. Mit dieser Erfolgsbilanz ist er Teil der kreativen Newschool von DJs und Produzenten, die aktuell die internationale Musikszene aufmischen.Whistle Back baute auf diesem Erfolg mit Releases für Labels wie Columbia Sony, Virgin Universal und Embassy Of Sounds (früher Ministry Of Sound Germany) auf. Zusätzlich machte er Remixe für Singer-Songwriter wie L’Aupaire, die skandinavische Ikone Karin, Phela und den deutschen Deep-House Export Pretty Pink.Im Moment befindet sich seine Karriere im Höhenflug, unter anderem kollaboriert er für seine erste Original Single mit Germanys Next Topmodel und Sony Music. Das Label schnappte sich den Youngster auch gleich und signte ihn bei Columbia Deutschland.