Wenn der Vorhang zwei Mal fällt - Das neue Tourprogramm ab Anfang 2018-Live im November im Günzburger Forum am Hofgarten

LIVE SIND DIE ZWEI ZU ERLEBEN AM am Dienstag, 12.11. - 19.30 Uhr im Forum Günzburg



Erleben Sie Frankens beliebteste Komödianten in einer hinreißend witzigenLiebeserklärung ans Theater und seine vielseitigen, überdrehten und oft genugauch nur völlig durchgeknallten Protagonisten.Die zwei begnadeten Verwandlungskünstler stürzen sich dabei in unglaublicheAnekdoten, spannende Erlebnisse sowie absurde Abenteuer vor, hinter, überund manchmal auch unter der Bühne. Dabei schlüpfen sie wieder in jede Mengeverrückter Rollen vom großspurigen Kulturreferenten über den aufgeblasenenKritiker oder die liebestolle Garderobiere bis zum zerstreuten Kartenabreißer undviele andere irrwitzige Charaktere mehr.Brandneue Sketche und Klassiker aus den Anfangsjahren sind ebenso mit dabeiwie die Kult-Witwen "Waltraud & Mariechen", die natürlich nicht fehlen dürfen,wenn's einen vergnüglichen Abend lang rund ums große Theater und kleine Dramen (oder umgekehrt) geht.