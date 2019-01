Weltstar und Walzerkönig André Rieu feiert ein rauschendes Musikalisches Fest- 3.500 Zuschauer bekommen nicht genug- und erklatschen sich Zugaben

Tickets und Infos gibt esHIER

Das war der erfolgreichste Jahr seiner Karriere.In diesem Jahr nun stehen mit dem größten Privaten Orchester( 60 Musiker aus 13 Ländern) der Welt nun 17 Konzerte bis Mai auf dem Tourplan.In die Neu- Ulmer Ratiopharm Arena waren rund 3.500 Besucher gekommen ,und erlebten zweieinhalb Musikalische Stunden, die zu einem rauschenden Fest wurden. Rieu hatte zu Beginn dem „ Musikalischsten Publikum der Welt“ gleich beim dritten Stück, dem berühmten „ Nessum Dorma“ , gesungen von den drei Platintenören ( Gary Bennett, Bélá Mavrák und Serge Bosch) Standing Ovations versprochen. Er hatte nicht zuviel Versprochen. Die gab es Mehrfach . Gänsehaut waren an diesem Abend Dauergast. Für das Orchester ist es kein Beruf, es ist Berufung, das merkt man deutlich. In Holland, so der gebürtige Maastrichter ,gibt es städtische Glockenspieler. Einen davon hatte er mitgebracht. Es war ein Fantastischer Klang. Er spielte mit einem Xylophonisten den Cirkus Maximus um die Wette, als gäbe es kein Morgen mehr.Das Bühnenbild passte auf einer großen Leinwand passte zu den Stücken. Beim Schneewalzer schneite es von der Hallendecke. Es war eine Musikalische Weltreise. Das Trio St. Petersburg spielte unter anderem die Schiwago Melodie und natürlich das berühmte Kalinka. Traumhaft spielte Teun Ramaekers ein Stipendienkollege Rieus, mit der Panflöte den Einsamen Hirten von James Last. Österreich stand ebenso auf dem musikalischen Reiseplan.Bei der schönen Blauen Donau ließen sich viel im Auditorium zu einem Tanz hinreißen. Gänsehautfeeling kam bei „ You Raise me Up „ gesungen von Anna Majcherzak, sowie bei Beethovens 9. Symphonie im Zugabenteil auf.Apropos Zugaben. In einem großen Zugabenteil gab es von der Csárdasfürstin von Kalman bis hin zu Tutti Frutti, wo sich die Pianistin zu einem Steptanz auf dem Klavier hinreissen lies, einen Musikalischen Mix der Extraklasse. Eine besondere Stimmung kam bei „ Falling in Love“ auf, und verwandelte die Halle in ein Lichtermeer.“ Musik, so Rieu , hat eine heilende Wirkung.“ Wie recht er hat.André Rieu ist mehr als als ein Konzert, es ist ein Musikalisches Fest. Hoffentlich dürfen die Fans in Neu- Ulm und Umgebung, wenn es wieder heißt André Rieu kommt nach Deutschland, wieder ein rauschendes Musikalisches Fest feiern. Wer ihn jetzt noch Live erleben möchte, sollte sich unbedingt Karten sichern. Es lohnt sich. Einfach nur Traumhaft