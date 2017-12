Weihnachtsstimmung mit einem Weltstar- Paul Carrack in Ulm

Unter dem Motto " Swinging Christmas" war im Ulmer CCU ein Abend angekündigt, bei dem man in Weihnachtsstimmung kommt und den Alltag für ein paar Stunden vergisst.Manager Hans Peter Zachari hatte nicht zu viel angekündigt.Es wurde ein im wahrsten Sinne des Wortes Zauberhafter Abend.Mit in der SWR Big Band die durch 10 Streicherinnen und Streicher des Syphonieorchesters Stuttgart verstärkt wurde, spielte der Chef der Egerländer Ernst Hutter.Carrack der ein kleines bisschen Deutsch Sprach erinnerte in seinen Gesten doch etwas an Phil Collins. Seine Stimme traumhaft, brachte dem Auditorium unter anderem Hits wie " Winter Wonderland, White Christmas" : Songs wie" Under my Skin" von Frank Sinatra,oder von Ray Charles " You don´t know me" waren mit im Programm. Musikalisch gefordert war aber nicht nur Paul Carrack, sondern auch die wirklich Hervorragenden Solisten, die jeden einzelnen Song zu einem Musikalischen Hörgenuß werden. Das Programm war eine Grandiose Mischung zwischen Jazz, Swing und Blues.Die 10 köpfige Streichergruppe des Orchesters bekam mit die Stück Pling, Pläng, Plunk dem Publikum ihr Musikalisches Können zeigen. Das französische Weihnachtslied von Adolf Adam" O Holy NIght " setzte dem Weihnachtlichen Abend eine glanzvolle Krone auf. Die Klassiker die er mit Mike&the Mechanis aufgenommen hat,durften natürlich nicht fehlen.Zusammen mit dem Auditorium Intonierten die Musikalischen Akteure noch den Klassiker der bei keinem Konzert fehlen darf. " Silent Night". Bei diesem Lied war die Bühne in rotem Licht getaucht. Wer nach diesem Konzert nicht in Weihnachtsstimmung kam, der kommt es nicht mehr. Dem Veranstalter muss man an dieser Stelle besonders Danken, das er es dem Ulmer Publikum ermöglicht hat, so einen wunderbaren Abend zu erleben. Oh du fröhliche kann man da nur sagen. Mit der CD die man mit nach Hause nehmen konnte, ist das Weihnachtsfest perfekt.