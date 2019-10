Weihnachtliche Klänge mit Captain Freddy- Ab sofort im Handel-Erstes Album des Künstlers

(HIER)

Neues Album für 2020





Einen Musikalischen Einblick in das Album bekam das Auditorium bereits mit dem Titel " Einsamer Abend. "Mit Maria Da Vinci hat der Captain in diesem Jahr ein Gastspiel in Schaffhausen. Da werden Titel aus dem Album, daß ab 25. Oktober auf den Markt kommt, und daß auch auf Melodie TV vorgestellt wird, gespielt. Der Captain hat auf dieser CD 12 International und National bekannte Weihnachtslieder aufgenommen. Von Winter Wonderland, bis Stille Nacht ist alles in einem, wie vom Captain gewohnt, qualitativ hochwertigen Sound zu hören. Aber auch weniger bekannte Stücke wie " Einsamer Abend" hat der Captain mit seinem Saxophon eingespielt.In einem Exclusiven Gespräch mit Myheimat kündigte der Captain bereits sein nächstes Musikalisches Projekt an. Im kommenden Frühjahr soll eine CD mit 20 Titel erscheinen, die nur Instrumental, mit Saxophon gespielt, aufgenommen werden. Der Captain kündigte an, daß national und International bekannte Titel auf der CD Ihren Platz finden werden. Bis zum Konzert mit Andy Borg dürfte dieses Album dann ebenfalls erhältlich sein.