Weihnachten mit den Kastelruther Spatzen- Die Kastelruther Spatzen 2018 in Ulm im Congress Centrum

Die „Staade Zeit" – so nennt man die Weihnachtszeit in Südtirol – entfaltet einen ganz eigenen Zauber – es liegt einfach Magie in der Luft! Genau diesen Weihnachtszauber wollen die Kastelruther Spatzen im Spätjahr 2018 ihren deutschen Fans zum Geschenk machen. So darf sich das Publikum auf ein weiteres Konzertereignis freuen, das feierlich die Adventszeit einläutet.Vor stimmungsvoller Kulisse präsentieren die sieben sympathischen Musiker rund zweieinhalb Stunden lang beliebte Weihnachtsklassiker und ihre schönsten Hits. Mit gefühlvoll vorgetragenen Geschichten aus dem eigenen Leben und eigens interpretierten Gedichten regt Frontmann Norbert Rier zwischen den musikalischen Darbietungen immer wieder zum Träumen und Nachdenken an.Ein Konzerterlebnis, das Besinnlichkeit, Emotionalität und ein Gefühl von Glück und Geborgenheit entstehen lässt. Das Jahr noch einmal in Ruhe Revue passieren lassen, sich Gutes wie Schlechtes vor Augen halten und dennoch mit sich und der Welt im Reinen sein – das ist es, was die "sieben Spatzen" bei ihren Shows und mit ihrer Musik Jahr für Jahr erreichen wollen.Schon viele Jahre verzaubert die erfolgreichste Volksmusikgruppe der Welt ihre treue Fangemeinde mit ihrem exklusiven Weihnachtskonzert in Südtirol. Zahllose Fans reisen Jahr für Jahr nach Kastelruth, um diese einmalige Weihnachtsstimmung in den Bergen hautnah zu erleben. 2018 bringen die Kastelruther Spatzen die außergewöhnliche Faszination der Vorweihnachtszeit in den Dolomiten auch wieder in die deutschen Konzerthallen.