WEEKEND "Das kann ich nur in Deinen Armen"-Album erscheint Anfang kommenden Jahres

Im Jahr 2017 feierte die Gruppe WEEKEND ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum und veröffentlichte dazu das Jubiläumsalbum "Barfuß Richtung Glück". Gegründet wurde die Band von Klaus Angerer im Jahr 1987 und was sich daraus bis heute entwickelte, war für ihn ganz bestimmt damals noch nicht abzusehen. Anfangs noch als "Gentlemen" auf der Bühne, präsentierte die Band schon immer moderne Unterhaltungsmusik, zu der perfekt getanzt werden kann. 2005 stieß nach verschiedenen Umbesetzungen zu Klaus Angerer und Günter Böhme die Sängerin Conny Pechlaner-Adam und seitdem stehen die drei Tiroler gemeinsam erfolgreich auf der Bühne. Ihren heutigen Bandnamen WEEKEND gab sich die Formation im Jahr 2007 und unterstreicht damit aber genau das, was die beliebte Schlagerband ausmacht: WEEKEND steht für Wochenende und Freizeit, für unterhaltsame Stunden und vor allen Dingen für ganz viel schwungvolle Musik.Ihr 14. WEEKEND-Fest feiert die beliebte Schlagerband übrigens am 19. Oktober 2019 in Innsbruck. Mit im Gepäck haben die Drei dann ganz sicher ihre neue Single und ganz viel Vorfreude auf ihr neues Album 2020 !