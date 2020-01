Was für eine Hammershow- Night of the Dance begeistert im Günzburger Forum am Hofgarten-Einer der schnellsten Steptänzer der Welt in Günzburg

Nach den sensationellen Erfolgen weltweit und Millionen Besuchern kommt " Irisch Dance Revolution" die brandaktuelle Show von Night of the Dance endlich nach Europa und erobert die Herzen im Sturm.Die Mischung macht die Show aus. Selten erlebt man eine Show,die eine Mischung zwischen Akrobatik, Stepdance; Breakdance und Klassischer Tanz wie bei Dirty Dancing so strotzt. Den Spaß war besonders im zweiten Teil den Akteuren richtig anzumerken. Die Perfekte Lightshow wie bei " Fluch der Karibik" setzte der Show das Sahnehäubchen auf. Zu sehen für das begeisterte Auditorium gab es nicht nur megaschöne Tänze, sondern auch tolle Kostüme. Manchem dürfte besonders bei den Akrobatikeinlagen der südamerikanischen Artisten von Pura Vida der Atem gestockt sein.Diese exzentrische Truppe aus 20 der weltbesten Profitänzer brilliert vor allem durch unglaublicher Perfektion und Humor. Dabei gehen die Künstlerinnen und Künstler bis an die Grenzen der Belastbarkeit." The Michael Jackson Story" wird von keinem geringeren als Liam C., der in Fachkreisen als einer der schnellsten Steptänzer der Welt gilt, performt.Den Musikalischen Hintergrund dieser einzigartigen Show in Europa liefern neben Riverdance, Celtic Woman, Lord of the Dance erstmals Songs von Michael Jackson, Celine Dion, David Guetta , Coldplay und vielen anderen.Besonders begeistern mit seinen Breakdance Einlagen konnte Juan Sanchez, der bei den Breakdance Weltmeisterschaften vor rund 12.000 Zuschauern immerhin in die Top 10.Das Publikum erlebte einen Abend mit einer Mischung zu einer unwiderstehlichen und Rasanten Mischung aus Perfektion, Leidenschaft und purer Energie. Einfach einmalig. Bleibt zu hoffen, daß bei der nächsten Tournee Günzburg wieder auf dem Tourplan steht. Zusammen mit und im Auditorium feierten einige der 20 Tänzerinnen und Tänzer die zweite Zugabe, die zurecht erklatscht wurde, den doch schwerfallenden Abschied. Ein wunderbarer Abend ging zu Ende. Bitte mehr davon