Wanderausstellung „Vergissmeinnicht“ im Heimatmuseum Günzburg eröffnet

Stefan Baisch, der Vorsitzende des Historischen Vereins Günzburg verwies auch auf das vielfältige Rahmenprogramm der Sonderausstellung: u.a. am 03.05.19, um 18 Uhr, die Klezmer-Soiree mit den Klezmonauten oder am 19.05.19 die Finissage mit einer Rede des 1. Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags und Direktors der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten Karl Freller zur Erinnerungskultur und dem jüdischen Leben in Bayern um 14.30 Uhr. Auch ein Mitmach-Kunstprojekt des Dossenberger-Gymnasiums Günzburg bereichert die Ausstellung.Die Wanderausstellung „Vergissmeinnicht“ ist bis 19. Mai im Rokokosaal des Heimatmuseums Günzburg, Rathausgasse 2, zu sehen. Geöffnet ist diese jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Gruppen und Schulklassen können nach Anmeldung bei Raphael Gerhardt, Telefon 08221/38828, oder per Mail an stadtarchiv@rathaus.guenzburg.de Besuchstermine außerhalb der Öffnungszeiten vereinbaren.