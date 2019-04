Anzeige

Vorankündigung -Kulturfahrt des Historischen Vereins Günzburg

Die Kulturfahrt des Historischen Vereins Günzburg unter dem Thema: „Kleinode vom Ries bis zum Hesselberg“ findet am Samstag, den 11.05.2019, unter der bewährten Führung des 2. Vorsitzenden Rudolf Kombosch statt. Alle Mitglieder und Interessierten sind herzlich zur Teilnahme an der Fahrt eingeladen. Abfahrt ist um 7.30 Uhr an der Bushaltestelle Am Stadtbach in Günzburg. Die Rückkehr nach Günzburg wird vor 20 Uhr erfolgen. Der Fahrpreis wird wie in den vergangen Jahren beim Ausflug mitgeteilt. Für die Fahrt anmelden kann man sich beim 1. Vorsitzenden des Historischen Vereins Stefan Baisch per Mail historischer-verein-gz@t-online.de oder telefonisch unter 08221/9167740.

