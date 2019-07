Von HipHop bis Walzer Tanzprogramm zum Mitmachen auf dem Marktplatz

Ob mit oder ohne Vorkenntnisse – bei „Günzburg tanzt!“ geht es um Spaß an der Bewegung. Im Rahmen des Günzburger Kultursommers präsentieren sich Tanzschulen und Vereine auf der großen Bühne auf dem Marktplatz. Die Tanzschulen Corazón und Panorama, die Line Dance Gruppe des VfL und die Tanzgruppe Durandarte zeigen ein rund dreistündiges Bühnenprogramm mit Tänzen aus aller Welt. Außerdem können in kostenlosen Kurzworkshops die Besucher in die verschiedenen Tänze hinein schnuppern und erste Tanzschritte lernen. Mit dabei sind auch die bayerischen Meister und Vizemeister 2019 im HipHop der Tanzschule Corazón.Das Programm startet um 18 Uhr mit einem Überraschungsbeitrag.Uhrzeit Tanzschule/ -gruppe Tanz 118:15 Uhr Tanzschule Panorama Walzer und Tänze der 1920er Jahre19 Uhr Tanzgruppe Durandarte Historische Tänze19:45 Uhr Tanzschule Corazón Discofox, Boogie-Woogie20:15 Uhr VfL Günzburg Line Dance21 Uhr Tanzschule Corazón HipHop für alle