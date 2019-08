Von der Kosmetikerin zum Shootingstar des Deutschen Schlagers- Ein Interview mit Sonia Liebing zu über 1,7 Millionen Klicks

: Sie haben Einzelhandelskauffrau gelernt. Wie kommt man da zum Schlager?Einzelhandelskauffrau hab ich gelernt und mich 2017 zur Kosmetikerin umschulen lassen. Aber der Schlager, der wurde mir als Kind schon in die Wiege gelegt. Ich singe, seitdem ich denken kann. Allerdings war das bisher immer nur ein Hobby. Dass ich jetzt damit tatsächlich auf der Bühne stehe und sogar eine eigene CD habe, das kann ich manchmal selber noch gar nicht glauben.: Ihr Debütalbum „ Wunschlos Glücklich“ hat eingeschlagen, wie die sprichwörtliche Bombe. Hätten sie damit gerechnet?Nein, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet und mir wurde die Platzierung auch erst so richtig bewusst, als ich mich mit dem Thema befasst habe und mir mal genauer angeschaut habe, zwischen welchen Stars ich da überhaupt mitmische. Top 30 als Newcomerin macht mich mehr als stolz: Ihr Video „ Tu nicht so“ wurde bereits über 1,7 Mio. Mal aufgerufen. Hätten sie damit gerechnet? Was geht in einem vor, wenn man solch eine Zahl bekommt?Dass über 1,7 Millionen Menschen MEINEN Song schon gehört haben ist mehr als Gänsehaut-Feeling, gerechnet hat auch damit niemand - aber jetzt glaube ich fest: Da geht noch mehr ;-): Wie lange haben sie an ihrem Debütalbum gearbeitet?Wir haben 1,5 Jahre mit voller Energie und mit viel Liebe am Album gearbeitet .. Wie muss man sich die Arbeit vorstellen?Es ist alles mit sehr viel Arbeit, Konzentration und Emotionen verbunden. Wenn ich im Studio einsinge, gebe ich mich voll und ganz der Musik und der Geschichte, die dahinter steckt, hin.Emotionen spielen eine ganz wichtige Rolle. Man muss sie zulassen. Nur so kann man auch die Lieder fühlen, wenn man sie singt. Zwischendrin haben wir auch sehr viel Spaß und lachen viel bei der Arbeit - ein angenehm entspanntes und vertrautes Arbeitsklima.: Was war Ihnen besonders wichtig, was unbedingt auf das Album musste?Mir ist es wichtig, dass ich mich voll und ganz mit den jeweiligen Liedern identifizieren kann.Ich singe nur das, wohinter ich stehe.: Möchten sie wie Helene Fischer große Arenen füllen?Welcher Künstler träumt nicht davon große Hallen oder Arenen zu füllen?Ich glaube, das möchte doch jeder!: Können sie zu einem der 14. Songs auf der Platte eine Geschichte erzählen, warum und wie er entstanden ist?„Wunschlos glücklich“ ist zum Beispiel in Berlin in der Mercedes Benz Arena entstandenIch stand dort bei der „Schlagernacht“ auf der Bühne und habe zum ersten Mal die „Jugendliebe“ gesungen – noch dazu vor so einem gewaltigen Publikum. Und die Halle war außer sich und ich stand oben und war vor Freude den Tränen nahe. Armin mein Produzent sagte nur zum Team: Leute, schaut euch Sonia an, das Mädchen ist gerade sowas von wunschlos glücklich! Und das trifft es genau: Wenn ich vor meinem Publikum stehe und den vielen tollen Menschen in die Augen sehe, dann bin ich wunschlos glücklich (sing).: Warum sollte man das Album unbedingt haben?Um wunschlos glücklich zu sein ;-)