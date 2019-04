Von 0 auf 1 in einer Woche- 20 jährige steigt innerhalb einer Woche in der Hitparade auf Platz 1

Janine trat schon öfters mit dem Duo Salvatore & Rosario, sowie den „ Schornsteinfegern“ auf. Im August vergangenen Jahres hat sie vor ihrem Produzenten Georg Wöhrle dann vorgesungen.Wöhrle beschreibt die Zusammenarbeit mit Janine Sauter als sehr angenehm. Da kamen sie dann ins Gespräch, ob sie nicht etwas aufnehmen möchte. Im vergangenen Dezember, so erzählt Janine ,wurden dann die Pläne etwas konkreter. Im Januar kam bekam Janine den Text mit dem Instrumental des Liedes. Im Februar wurde dann sie Single aufgenommen. Außerdem fand das Fotoshooting statt. „ Wir haben, so erzählt Produzent Georg Wöhrle, 2-3 Tage an der Single gearbeitet.“Zuerst habe ich, so erzählt Janine,im Aufnahmestudio das Lied eingesungen. Strophe für Strophe.“ Als alles im Kasten war, wurde dann noch einmal gearbeitet. Über ihre Produzenten sagt die 20 jährige. „ Sie sind Ehrlich, Direkt aber auch Geduldig und Spaßig."Seit März vergangenen Jahre hatte die 20 jährige mit dem Duo Salvatore&Rosario sowie mit den „ Schornsteinfegern“ mehrere Auftritte.Doch nicht nur bei Radio Schwany war Janine vertreten. Auch bei Radio Edelweiß Niederländische Edelweiß Hitparade und bei Radio FFR ( wo sie den 10. Platz belegte) war die Single Platziert.Nach diesem Erfolg soll es natürlich weitergehen. Die Zahnmedizinische Fachangestellte möchte natürlich weiterhin der Musik treu bleiben. Nachdem erste Autogrammanfragen kamen, hat sie jetzt auch ihre erste Autogrammkarte präsentiert.Bleibt zu hoffen, dass man von Ihr noch viel zu hören bekommt.