Volker Heissmann & das Pavel Sandorff Quartett kommen

Volker Heißmann brilliert als gnadenloser Komiker und genialer Verwandlungskünstler ebenso wie als Sänger. Seine Soloprogramme mit einer Mischung aus Comedy, Musik und charmanten Plaudereienhaben den vielseitigen Franken zu einem gefragten Bühnenstar gemacht. So kann er auf über 7.500 LiveAuftritte mit rund drei Millionen Zuschauern und umjubelte Gastspiele an Kultbühnen wie dem Hamburger Ohnsorg-Theater, dem Kölner Millowitsch-Theater sowie dem Berliner Theater „Die Wühlmäuse“ zurückblicken. Neben der regelmäßigen Mitwirkung in beliebten Fernsehformaten wie dem „Musikantenstadl“, „Verstehen Sie Spaß?“ und „Volle Kanne“, moderierte er im Bayerischen Fernsehen die Shows „Auf geht’s“ und „Das ist Heiß-Mann!“. Quasi nebenbei spielt er immer wieder Hauptrollen am Nürnberger Staatstheater, darunter in Operetten wie „Die Fledermaus“, „My Fair Lady“ oder „Im weißen Rössl“. In den 1990er-Jahren gründete er zusammen mit Martin Rassau die „Kleine Komödie Nürnberg“, aus der später die „Comödie Fürth“, heute Süddeutschlands erfolgreichstes Privattheater, hervorging.