VOLBEAT veröffentlichen heute ihre neue Single + Video "Last Day Under The Sun"

Die neue Single "Last Day Under The Sun" ist ab sofort erhältlich - und auch das Video feierte heute Premiere:Volbeat bauen auf dem neuen Album "Rewind, Replay, Rebound" auf ihrem punkigen Rock-Sound auf und fordern sich dennoch immer wieder heraus: "Der springende Punkt für uns im Studio ist, dass du noch etwas zu beweisen hast - nicht nur für die Fans, sondern vor allem für dich selbst", sagt Poulsen. „Ohne die Arbeit, die wir in der Vergangenheit geleistet haben, wären wir nicht in der Lage, dieses Album zu machen. Egal wie alt die Band wird oder wie viele Platten wir machen, es wird immer diesen typischen Sound geben."REWIND, REPLAY, REBOUND WORLD TOUR mit VOLBEAT, DANKO JONES & BARONESSFreitag, 01. November 2019 | Berlin, Mercedes-Benz ArenaSonntag, 03. November 2019 | Stuttgart, SchleyerhalleDienstag, 05. November 2019| Zürich, HallenstadionDonnerstag, 07. November 2019 | Frankfurt, FesthalleFreitag, 08. November 2019 | München, OlympiahalleSonntag, 10. November 2019 | Leipzig, ArenaMontag, 11. November 2019 | Hamburg, Barclaycard ArenaDienstag, 12. November 2019 | Hamburg, Barclaycard ArenaDonnerstag, 14. November 2019 | Köln, Lanxess ArenaFreitag, 15. November 2019 | Köln, Lanxess ArenaRewind, Replay, Rebound Track ListingStandard CD/2LP:1. Last Day Under The Sun2. Pelvis On Fire3. Rewind The Exit4. Die To Live (feat. Neil Fallon)5. When We Were Kids6. Sorry Sack of Bones7. Cloud 98. Cheapside Sloggers9. Maybe I Believe10. Parasite11. Leviathan12. The Awakening of Bonnie Parker13. The Everlasting14. 7:24Deluxe 2CD/DigitalDisc 1:1. Last Day Under The Sun2. Pelvis On Fire3. Rewind The Exit4. Die To Live (feat. Neil Fallon)5. When We Were Kids6. Sorry Sack of Bones7. Cloud 98. Cheapside Sloggers9. Maybe I Believe10. Parasite11. Leviathan12. The Awakening of Bonnie Parker13. The Everlasting14. 7:24Disc 2:1. Under The Influence2. Immortal But Destructible3. Die To Live4. Last Day Under The Sun (Demo)5. Rewind The Exit (Demo)6. When We Were Kids (Demo)7. Maybe I Believe (Demo)8. Leviathan (Demo)