Bereit für die Open Air Saison 2018? Newcomer VIZE bringt mit „Glad You Came“ hierfür genau den richtigen Sound!



Und das lässt sich schon jetzt anhand der bisherigen Ergebnisse erkennen: Nach kurzer Zeit kann die Single mehr als 200.000 Spotify Plays und über 120.000 YouTube Views vorweisen, schoss in den deutschen Spotify Viral Charts auf #13 und wurde außerdem in der Radioshow des Superstar DJs Tiësto aufgenommen.„Glad You Came“ basiert auf dem 2011 veröffentlichten „The Wanted“ Song, welcher über 150 Mio. YouTube Views und mehr als 198 Mio. Spotify Plays vorweisen kann. Die eingängigen Vocals sowie die Melodie hat der Berliner Produzent VIZE mit einer pulsierenden Bassline und modernen Effekten versehen, was den Track zu einer der Hymnen für heiße Sommertage macht.