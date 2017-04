VIP Helikopter Service, Private Pool Area, Trüffel Pizza BigCityBeats WORLD CLUB DOME wächst mit H´UGO’S um spektakulären VIP Beach Club

Die Restaurant-Gruppe H’ugo’s aus München, Frankfurt und Stuttgart, einer der wohl größten Champagner Abnehmer Deutschlands, baut zusammen mit BigCityBeats eine eigene Open-Air VIP Area auf dem Gelände der WCD Pool Sessions am 03. und 04. Juni 2017, die den Anspruch eines exquisiten mediterranen Beachclubs hat.Neben der berühmten und extravaganten Trüffelpizza und erstklassigem Champagner, kann man im H’ugo’s VIP Beachclub mit eigenem VIP Pool und dem perfekten Blick auf die große Ibiza Stage auf der eigenen Sonnenliege und Lounge, inmitten der Bäume, Wiesen und Poolanlagen, die das Waldschwimmbad umgeben, die puren Vibes der Sonneninsel spüren.Ein Traum in weiß…. Das pure Leben…. Und ein perfekter Blick auf die WCD Pool Session Stage, bei der keine geringeren Label als die Diynamic-Crew mit Solomun uvm. sowie Cocoon mit Sven Väth für den authentischen Ibiza Sound sorgen werden.VIP Beach Club Tickets für die Pool Sessions gibt es schon ab 99 Euro unter www.wcdpoolsessions.com und auf den Webseiten der H’ugo’s Filialen Frankfurt www.hugos-frankfurt.de - Stuttgart, www.hugos-stuttgart.de - München www.hugos-pizza.de und Hannover www.hugos-hannover.deVIP Tische & Cabana’s mit Bottle-Service können telefonisch unter 069 - 272 794 87 oder per email an hugos.vip@worldclubdome.com gebucht werden.Erst vor kurzem hat das Münchener Kult-Restaurant H’ugo’s die Mainmetropole erobert: Auf über 680 Quadratmetern und mit 300 Sitzplätzen haben die beiden Gastronomen Pedram Dadgar und Michael Kammerer ein Stück Münchner Schickeria nach Frankfurt geholt ( H’ugo’s, Neue Mainzer Landstraße 74, 60311 Frankfurt am Main).WORLD CLUB DOME Tickets (incl. WCD POOL SESSIONS):Facebook Event:Homepage:www.wcdpoolsessions.com