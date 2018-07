Überall Rapper

„Überall Rapper“ ist eine humorvolle Hommage an die deutsche Hip-Hop Szene. Dreh- und Angelpunkt für das dazugehörige Video ist Protagonist Emre. Er ist 23, liebt Rap und ist Bewohner des Pastor-Braune-Hauses in Berlin, einer Einrichtung für junge Erwachsene mit Behinderung. Die Pseudonyme von berühmten deutschen Rappern, wie Sido, Bushido oder Fler, machen einen Großteil seines Wortschatzes aus und dienen ihm zur Konversation. Seine reduzierte und besondere Art sich auszudrücken, hat den Grundstein für den Songtext gelegt.„Überall Rapper“ ist gelebte Inklusion: Der Trap-Beat stammt von zwei Schülern der 10. Klasse des Berliner Sophie-Scholl-Gymnasiums, den Refrain rappen die Senioren Heidemarie, Klaus und Horst vom Spätleseschor aus Heiligensee und Feature-Gast „Chabezo“ gibt dem Song mit seinen Parts die urbane Note.Track und Video vereinen somit Menschen, die im Alltag nur wenig Berührungspunkte haben und doch in der Liebe zur Musik Gemeinsamkeiten finden. „Überall Rapper“ ist im Rahmen des Musikprojekts „Bunt wie Musik“ in Berlin entstanden. Es soll weitere Aufmerksamkeit für das Thema „Inklusion“ generieren und erscheint auf dem YouTube Channel von Urban Tree Music.

Bunt wie Musik

Dem Video vorausgegangen ist ein intensives mehrmonatiges Musikprojekt mit dem Titel „Bunt wie Musik“. Schülerinnen und Schüler des Berliner Sophie-Scholl-Gymnasiums, Seniorinnen und Senioren aus dem EJF-Diakoniezentrum Heiligensee und eben Emre und andere junge Bewohnerinnen und Bewohner des „Pastor-Braune-Hauses“ formierten sich zu einem Künstlerkollektiv von 80 Kreativen.Innerhalb dieser Gruppen wurden eigene Songs für ein gemeinsames Album und eine Bühnenshow erarbeitet. Im Laufe des Projekts näherten sich die Gruppen an und lernten sich intensiv kennen - aus drei Kleingruppen wurde eine Bigband. Es wurde gemeinsam musiziert, getextet und geprobt, bevor eine kleine Konzerttournee durch Berlin für große Begeisterung beim Publikum sorgte.Initiatoren und Umsetzer des Projektes waren die Mitglieder von „Norm braucht Vielfalt“. Träger ist das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF), maßgeblich unterstützt wurde es von der Aktion Mensch. 2017 war „Bunt wie Musik“ unter den Finalisten beim Wettbewerb der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) - MIXED UP.