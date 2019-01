Vereinsliste wieder online Vereine können sich wieder auf städtischer Webseite präsentieren

„Wir entschuldigen uns bei unseren Vereinen für die Mehrarbeit, die die neue Eintragung verursacht. Wir konnten die alten Beschreibungen aber nicht behalten. Der Grund: man musste nicht aktiv anklicken, dass man mit der Speicherung sowie der Veröffentlichung der Vereinsdaten einverstanden war“, erklärt Pressesprecherin Julia Ehrlich.Allerdings hat das neue Formular auch Vorteile. „Für jede Kontaktzeile, wie E-Mail, gibt es jetzt ein eigenes Feld. Der Eintrag wird so sehr übersichtlich. Auch die Beschreibung des Vereins hat ein eigenes Feld bekommen“, so Ehrlich. So können sich Bürgerinnen und Bürger an einem Ort über alle Vereine informieren.Der Link zur Vereinsliste: www.guenzburg.de/stadtleben/vereine/Wer keine Möglichkeit hat, seinen Verein selbst einzutragen, ihn aber präsentieren möchte, kann sich bei der Pressestelle der Stadt Günzburg (Tel. 08221/903155) melden.