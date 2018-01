Veranstaltungshöhepunkte im Frühjahr 2018: Donovan, Die Schöne und das Biest und Peter Kraus

Der legendäre britische Folksänger und Songwriter Donovan geht im Frühjahr 2018 unter dem Motto „Song of the Sea“ wieder auf Deutschlandtour und kommt am Donnerstag, 8. März, um 20 Uhr auch nach Neu-Ulm ins Edwin-Scharff-Haus. Schon mit 18 Jahren hatte Donovan seinen ersten Hit „Catch the Wind“, für den er den prestigeträchtigen Ivor Novello Award bekam. Seitdem ist der 1946 in Schottland geborene Donovan Leitch ein gefeierter Popstar und Folk Troubadour. In den darauffolgenden Jahren veröffentlichte Donovan Hits wie „Colours“, „Universal Soldier“, „Atlantis“, „Mellow Yellow“ und „Sunshine Superman“. Der wohl bekannteste Hit Donovans ist die 1969 erschienene FolkBallade „Atlantis“, die 2001 für den Walt-Disney-Film „Atlantis – The Lost Empire“ von den No Angels neu aufgenommen wurde und den fünften Platz in den deutschen Charts erreichte. In den 80er und 90er Jahren wurde es ruhiger um Donovan, aber seit seinem 1996 erschienenen Album „Sutras“, produziert von Rick Rubin, hat er wieder richtig Spaß an seinem zweiten Karriere-Frühling. 2012 wurde Donovan in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und 2009 von der französischen Regierung mit dem Orden der Künste und der Literatur ausgezeichnet. „Ich freue mich sehr, nun wieder auf Tour zu gehen und danke allen die mir über die Jahre gefolgt sind und natürlich auch allen, die mich gerade erst entdeckt haben“, so Donovan.„Die Schöne und das Biest – Das Musical“ kehrt im Frühjahr 2018 auf die Bühnen Deutschlands zurück und ist am Sonntag, 1. April um 19 Uhr auch in Ulm im Congress Centrum zu erleben. Mit dem Musical „Die Schöne und das Biest – Das Musical“ hat die Produzentin Andrea Friedrichs ein Stück deutscher und auch europäischer Musicalgeschichte geschrieben. Die weltberühmte französische Novelle „La Belle et la Bête“, eine der großartigsten Liebesgeschichten, die je erzählt wurden, erwies sich als der Stoff, aus dem Musicalträume gemacht sind. Mit der hoch gelobten Musik des Komponisten Martin Doepke gelang es, ein wunderbares, romantisches Musical zu schaffen, dessen großer Erfolg der letzten Jahre für sich spricht. Entstanden ist ein Stück, das die europäische Märchentradition aufgreift und die bewegende Botschaft der Erzählung „Die Schöne und das Biest“ behutsam auf die Musicalbühne transportiert. „Die Schöne und das Biest – Das Musical“ ist eine Mischung aus Romantik und Dramatik. Aus einer düsteren Atmosphäre und der absoluten Lebensfreude. Die Zuschauer dürfen sich auf einen Mix aus gefühlvollen Balladen und rockigen Stücken sowie auf einzigartigeBühnenbilder und eine Lichtshow freuen. Sie werden mit Bella und ihrem verwunschenen Prinzen bangen, weinen, lachen und sich einfach verzaubern lassen.Er kann’s nicht lassen und kommt zurück auf die Bühne! Nach dem großen Erfolg seiner Abschiedstournee „Zugabe! Das Beste kommt zum Schluss“ zieht es Peter Kraus jetzt wieder zurück auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Am Sonntag, 15. April 2018, ist er um 18 Uhr in Ulm im Congress Centrum mit seinem neuen Programm „Schön war die Zeit“ noch einmal zu erleben. 2014 verkündete Peter Kraus seinen Abschied von großen Tourneen. Aber weil er sich während seiner Auszeit immer wieder nach der Bühne sehnte, kommt er jetzt für einige Konzerte zurück. Unter dem Motto „Schön war die Zeit“ präsentiert er nicht nur seine eigenen Hits, sondern auch seine Lieblingssongs aus den wilden 50er und 60er Jahren. „Ich möchte schöne Lieder von mir wieder singen, die ich seit damals nicht mehr oder sehr selten live präsentiert habe, wie „Blue Melodie“ oder „Havanna Love“. Und außerdem den großen Helden jener Zeit wie Fats Domino, Elvis oder auch Tom Jones Tribut zollen und übertrage gerade meine Lieblingssongs von damals ins Deutsche für dieses musikalische Projekt. Aber auch deutschsprachige, schöne Songs von den Großen von damals wie Vico Torriani oder Peter Alexander sollen dabei sein.“, beschreibt Peter Kraus sein Musikprojekt, mit dem er sich einen langgehegten Herzenswunsch erfüllt.Karten für diese drei Veranstaltungen gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Ticket Hotline 07 31 / 156 855Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer und Menschen mit 100% Behinderung sowie der Notwendigkeit einer Begleitperson gibt es nur beim Veranstalter Provinztour unter ticket@provinztour.de oder 07139/547. Kinder unter drei Jahren haben auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.